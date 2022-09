"Me arrebató a mi única hija"; velan los restos de Erika, que falleció tras 25 días de agonía con el 90% de su cuerpo quemado

Cochabamba, Bolivia

Erika Alvarado -la joven madre que falleció tras 25 días de agonía con el 90% de su cuerpo quemado- es velada por su familia en la zona de Linde.

"Era mi hija querida, mi única hija. Le extraño harto. Pido que se haga justicia. Por favor, señor juez, señora fiscal, esto no tiene que quedarse así, este hombre tiene que pagar. Me arrebató a mi hija, dejando a mis nietos solos, sin su madre. Es algo muy doloroso que ni siquiera puedo explicar, ni decir. Mi dolor es tanto que si por mi fuera, me iría con mi hija. En vez de mi hija que me entierren a mí", contó entre lágrimas Anabel Fernández, madre de Erika.