"Ya la desahuciaron": la mujer quemada en Tiquipaya tiene pocas probabilidades de sobrevivir y su esposo fue enviado con detención preventiva

Cochabamba, Bolivia

La tarde de este miércoles, en una audiencia de medidas cautelares realizada en el hospital Viedma, un juez ordenó la detención preventiva de Jhoner R. en la cárcel de San Pablo en Quillacollo. El hombre resultó quemado junto a su esposa e hija en Tiquipaya, el mes pasado. Mientras tanto, Erika Alvarado, la esposa, continúa internada y batallando por su vida. Sin embargo, el pronóstico no es alentador.

La Fundación explica que el hombre golpeaba brutalmente a Erika Alvarado y la habría orillado a que ella se rociara con gasolina y se prendiera fuego, en su casa de Santiaguillo, Tiquipaya, el 17 de agosto.

De momento, el juez considera que los elementos encontrados indican más un homicidio-suicidio, delito incorporado en la ley 348 y que determina una sanción de 10 años de cárcel a aquella persona que provoca suicidio producto de la violencia contra una mujer.

Denuncian que el hombre está influenciando en testigos y que, además, armó su estrategia de defensa trayendo un testigo falso. Se trataría de un taxista que supuestamente los llevó al hospital tras el hecho.

"Viene a declarar que ella habló todo en el taxi, que se pidió perdón, que habría confirmado que fue ella quien intentó suicidarse, y quiso matar a su hija y al hombre. Es una situación completamente falsa porque la hermana del propio agresor, en primera instancia, el mismo día del hecho declaró que ella estaba en el taxi y que ninguno de los dos habló. Eso es obvio porque la víctima no podía hablar, tenía los labios quemados, todo el cuerpo afectado, no podía pronunciar ni una sola palabra, ella estaba en shock", detalló la abogada.

El esposo permanece internado, aún deben realizarle dos cirugías de limpieza que son de rutina. Su abogado indicó que el viernes le darán de alta. Entretanto, el juez dispuso que continúe con custodia policial y luego será trasladado a la cárcel de Quillacollo.

La familia de Erika se encuentra muy afectada, pues desde el Hospital Viedma les avisaron que se preparen para lo peor.

"Ya me dijo el doctor que puede llegar a fallecer ahora, más tarde o mañana. Me lo han desahuciado a mi hija. Me asombro con lo que me dice el doctor asegurando que no sabe porqué le llevaron a terapia intensiva, si todos los doctores saben que con el 70% del cuerpo quemado, nadie logra salvarse, no tiene sentido que mi hija, que tiene el 92% del cuerpo afectado, esté en la sala", reveló la madre de Erika.