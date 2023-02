“Me botaron al piso, me golpearon y robaron el celular que con sacrificio me compre”, quinceañera asaltada

Santa Cruz, Bolivia

Dos malhechores que circulaban a bordo de una moto golpearon, asaltaron y amenazaron con un cuchillo a un menor de 15 años para robarle su celular. Ocurrió este miércoles, 8 de febrero en el municipio de Montero en Santa Cruz. La víctima nos contó lo sucedido.

“Me botaron al piso, me golpearon y robaron el teléfono que con sacrificio me lo compre”, relató la víctima. “Le doy gracias al señor que no me hicieron nada más”, agregó.