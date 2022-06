"Me dejó inconsciente, casi pierdo el ojo": Delivery golpeado denunció e identificó a su iracundo agresor

Santa Cruz, Bolivia

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento y pusieron en evidencia la violencia que ejerció un iracundo sujeto, quien arremetió a golpes y patadas contra un Delivery la noche del miércoles, 15 de junio.

Gunter Salvador Huayta Tunari, es el joven que trabaja como repartidor para la empresa Yaigo y que fue golpeado, relató que a las 21:00 se encontraba a espera de cubrir un pedido de comida afuera de un restaurante en Equipetrol y su agresor salió del local y al dar la vuelta se raspó con la parrilla de su motocicleta, luego se baja exigiéndole $us700. Al no tener dinero fue salvajemente golpeado hasta quedar inconsciente y casi pierde el ojo izquierdo, ya sentó denuncia en la Felcc para que se haga justicia.

“Se bajo directamente a decirme que tenía que pagarle $us 700 dólares por el raspón, yo le dije que no tenía esa cantidad porque vivo del día a día y no tengo esa plata. Entonces una señora baja de la camioneta e intentó quitarme mi celular; le dije: ‘Por favor, no le estoy faltando el respeto’ y de ahí el hombre empieza a golpearme”, denunció el trabajador.