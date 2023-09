“Me jaló la cartera y me arrastró”, relató la mujer asaltada por un “mototaxista” en la ‘Luján’

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un nuevo hecho de inseguridad que sacude a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una mujer se convirtió en una nueva víctima de un violento intento de robo a plena luz del día. El incidente se produjo el pasado sábado 2 de septiembre al mediodía, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta perpetraron un asalto que dejó a la afectada con heridas en las piernas y profundamente conmocionada.

La víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su traumática experiencia con el programa “El Mañanero”. Según su relato, los dos delincuentes se acercaron en una moto y llevaban puestos chalecos verdes fosforescentes, similar a los que suelen utilizar los mototaxistas de la zona.

“Fue el sábado cuando sufrió ese asalto, estaba con mi hija. Eran dos sujetos a bordo de una moto que tenían chaleco de mototaxista. Ocurrió al mediodía”, describió la víctima durante la entrevista.

El asalto ocurrió a tan solo una cuadra de su domicilio mientras se dirigía a almorzar después de su jornada laboral, alrededor de las 12:15. La víctima agregó: “No desconfiamos porque él tenía chaleco de mototaxista cuando sentí que me jaló la cartera y me arrastró”. El ataque dejó a la mujer con heridas en las piernas, costillas magulladas y numerosos hematomas en su cuerpo.

Visiblemente afectada por la experiencia traumática, la víctima expresó su temor a que los delincuentes regresen y continúen sembrando el terror en la zona. Además, mencionó que dispone de imágenes captadas por cámaras de seguridad que podrían ser cruciales para la identificación de los agresores.

“En nuestro barrio, necesitamos que la Policía incremente el patrullaje debido a la alta incidencia de asaltos. Como mujer, me siento desprotegida, puesto que somos quienes corremos el mayor peligro. Presenté una denuncia, pero me dijeron que no había patrullas disponibles para atenderme. Hago un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en nuestra en el barrio”, concluyó la víctima.