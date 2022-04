“Me mataron en vida” dijo la madre de la niña de 4 años que murió por presunta negligencia médica

En medio de un llanto desconsolado de los padres de Ámbar la niña de 4 años que habría fallecido por presunta negligencia médica, tras haber sido suministrada penicilina como tratamiento para curar la tos, en un centro de salud de la zona Chijini de La Paz, se lleva a cabo su velorio, el entierro se realizará este sábado.

La madre de la menor afirmó que su hija salió agarrada de su mano rumbo al centro de salud, tenía una molestia en la garganta debido a su tos, llegó al lugar le inyectaron el medicamento, salió y empezó a convulsionar, hasta producirse la muerte.

“Fue conmigo de la mano caminando, fuimos a recoger incluso a sus hermanitos a su escuela, volvimos al centro de salud, la vacunaron y salimos, ella salió de pie a una cuadra empezó a convulsionar, tampoco la auxiliaron a mi niña. A mí ya me mataron en vida, a mi hija no le pudieron hacer reaccionar y me la mataron”, manifestó la madre de la menor quien pide justicia.