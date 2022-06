“Me negaron a estar presente en mi propio juicio, me negaron todo”, Áñez tras observaciones de la ONU

Cargando...

La Paz, Bolivia

En las últimas horas la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un comunicado identificando seis “observaciones preliminares” al proceso judicial que encaró la expresidenta Jeanine Añez, condenada a 10 años de cárcel por el caso “Golpe II”.

A través de sus redes sociales la exmandataria se pronunció sobre el comunicado, diciendo que no le permitieron estar presente en su juicio y que no se tomó en cuenta sus pruebas de descargo.

"Me negaron juez natural, me negaron el derecho a defenderme en libertad, a estar presente en mi propio juicio, a que declaren los que huyeron, a garantizar igualdad de partes (4 carteras de Estado contra 1 presa política), a mis pruebas de descargo. Me negaron todo", escribió.

Una de las primeras observaciones es al tipo penal de "incumplimiento de deberes", señala que es “incompatible con el principio de legalidad”, además de ser “excesivamente amplio y ambiguo”.

además de que la decisión del Tribunal de Sentencia de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales.