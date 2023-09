“Me quitaron mi celular y me golpearon en el suelo”: Pandilleros atacaron a un transeúnte para robarle

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un impactante acto de valentía, dos vivientes de la zona de Los Lotes en Santa Cruz, identificados como Mario B., y Antonio D., se convirtieron en "héroes locales" al enfrentarse a un grupo de siete pandilleros que intentaron robarle a plena luz del día en las afueras de un kínder. La rápida acción de una de las víctimas y la colaboración de los vecinos resultó en la captura de tres de los delincuentes, quienes posteriormente fueron entregados a las autoridades policiales.

Según relató una de las víctimas “Estaba por el kínder Pedro Díez, me encontraba con mi compadre y se acercó a una tropa de siete y me han agredido, me quitaron mi teléfono celular y me han golpeado en el suelo hasta dejarme herido ”.

Ante el violento ataque sufrido, uno de los afectados decidió tomar acción y presentar una denuncia en la Estación Policial Integral 9 Sur (Epi-9). Para su sorpresa, los malhechores se encontraron en una plazuela del barrio en ese momento. Sin dudarlo, acompañaron a la Policía en un acto de persecución, logrando la captura de tres individuos, entre los cuales se encontraba un menor de edad. El cabecilla de la pandilla también fue aprehendido en esta operación.

La víctima expresó su deseo de que se haga justicia, afirmando que “estos delincuentes son un peligro para el barrio Cupesi, que los envíen a Palmasola”.