“Me tocó comer de la basura”: La emotiva historia de Catalina Ortega, Miss Bolivia Trans 2023

Santa Cruz, Bolivia

Desde el pasado mes de junio la cruceña Catalina Ortega se llevó la corona del certamen Miss Bolivia Trans 2023, y desde entonces ha estado realizando un sinnúmero de actividades que nos contó en La Noche de La Gri.

Catalina abrió su corazón y nos contó los momentos más difíciles de su vida, cuando era pequeña, a sus diez años, su familia era de escasos recursos económicos, y en muchas oportunidades no tenían nada para comer.

La Miss Bolivia Trans, recuerda que normalmente comía “manga verde con sal”, y todos los días al volver del colegio llevaba consigo ese alimento.

“Un señor siempre me veía comiendo mi manga verde con sal, y me preguntó por qué lo hacía, yo le dije que mi mamá no había podido cocinar, pero el señor se dio cuenta, y al día siguiente me esperó y me dio un pollito”, dice emocionada.