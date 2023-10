“Queríamos casarnos en la clínica”: La pérdida de un hijo unió más a Pablo y Patricia

Santa Cruz, Bolivia

La Noche de la Gri se llenó de belleza con la visita de Patricia Roca, la ex magnifica y modelo, pareja del actor y humorista Pablo Fernández.

Paola abrió su corazón y nos contó el momento más duro que le tocó atravesar, cuando esperaba a su primer hijo, en diciembre del 2014, tras haber anunciado “la dulce espera”, desafortunadamente perdió al bebé.

Todo ocurrió la noche de su compromiso, y tuvieron que acudir rápidamente a una clínica, donde se confirmó la pérdida, pero esta situación llegó a unirlos más como pareja.

Después de haber consultado con el médico, le dieron nuevas esperanzas para poder embarazarse en un plazo prudente, y fue así que en febrero de 2015 se casaron y poco después ya esperaban a su retoño Benjamín.

La nueva dulce espera también vino acompañada de muchos cuidados, pues en los primeros 3 meses el cuidado de ella debía ser extremo ya que tenía el 75 % de perdida.

“Me dolía todo, no podía tomar nada, estaba sumamente estresada y no por que no quisiera sino porque debía cuidarme”, añade Patricia.