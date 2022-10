"¡Me va sonreír de nuevo, seguiré luchando!", dijo la mamá de Uziel de sólo un año, que padece obesidad genética

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Conocemos la historia del pequeño Uziel, en bebé de tan sólo un año y dos meses, que padece la enfermedad de “obesidad genética”, pesa el doble de lo que debería, lo que le impide mover sus extremidades, como las manos y pies; requiere estudios médicos y tratamiento que no puede realizarse en Bolivia.

El pediatra, Dr. Raúl Copana, del Hospital Manuel Ascencio Villarroel señaló que se enviarán muestras al exterior, al momento se realiza un tratamiento integral, en cuanto a nutrición y manejo metabólico. "Hasta ahí llegamos en nuestra capacidad de atención a este pequeño paciente (...) Requerimos realizar un examen genético, que no se realiza dentro del país. Estamos en campaña para ayudar a la mamá, y poder enviar las muestras al exterior", remarcó el galeno.

El pequeño aún no han podido recibir un tratamiento eficaz, porque se requiere un tratamiento genético, que no existe en el país. Las muestras deben ser llevadas hasta laboratorios en Estados Unidos, los cuales no se pueden realizar por falta de dinero.

La madre contó que Uziel es su primer hijo y que cuando nació tenía un peso normal, de 3 kilos y 300 gramos. Cuando el infante tenía siete meses subió de golpe 5 kilos, alertando a la madre que llevó a su niño al hospital para conocer la causa.

"En un mes subió 5 kilos, mis familiares me dijeron que no era normal que un niño suba de golpe tanto su peso. Uziel es mi primer hijo, yo pensé que era normal, lo llevé al hospital, ahí me dijeron que era porque lactaba e ingería comida. Le quité el pecho, solo le daba comida, pero no bajaba de peso", contó la madre, Claudia Flores, a la Red Uno.

El mes de marzo fue internado por pulmonía, estuvo más de una semana, en su domicilio sufrió dermatitis en la piel. "Le dolía todo su cuerpo, no quería ni que le toquemos, cuando estabas por tocarle gritaba, giraba su cabecita diciendo No. Ya no podía ver a mi hijo sufrir tanto", contó en medio del llanto.

Uziel permanece internado, su madre pide ayuda a la población, si desea colaborar con esta familia puede comunicarse al 783 - 15844.

"Pido ayuda para que mi hijo se recupere, yo amo a mi bebé. Yo sé que mi bebé se va recuperar, me va sonreír de nuevo y estará caminando a mi lado. Ruego ayuda a todas las madres", suplicó en medio de lágrimas Claudia.

¿La obesidad puede ser genética?

La población en general tiene la susceptibilidad a desarrollar obesidad, pero no quiere decir que estemos condenados a ser obesos. Sin embargo, una buena dieta y ejercicio, pueden ayudar a controlar el aumento de peso.

En este sentido, existen dos tipos de obesidad relacionados con la carga genética de las personas: la monogénica y la poligénica. La obesidad monogénica, es definida como aquella en la que se presentan mutaciones poco frecuentes en los genes encargados de regular la balanza energética, como el receptor a la melanocortina (MC4R) o a la leptina, entre otros. Sin embargo,esto solamente se presenta en el 5% de los casos de obesidad, señala Ruth Gutiérrez Aguilar, de la Facultad de Medicina, en el artículo de la gaceta de la UNAM.

La obesidad poligénica se presenta cuando varios genes dan susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. A diferencia de las mutaciones, es más frecuente, ya que, de acuerdo con Gutiérrez, existen alrededor de 200 variantes genéticas o polimorfismos (cambio de nucleótido en el DNA).