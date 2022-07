Mecánico lamenta la liberación de Jhasmani Torrico y asegura que teme por su vida

Cochabamba, Bolivia

El mecánico Juan Antonio Cuellar lamentó la decisión del Tribunal de Sentencia N° 2 de Quillacollo de darle detención domiciliaria al abogado Jhasmani Torrico. La víctima teme por su vida y la de su familia. El conocido como "abogado del diablo" está acusado de lesiones graves y secuestro.

Además, contó que funcionarios judiciales le prohibieron brindar declaraciones a la prensa sobre el caso y que hay irregularidades en la determinación de esta medida sustitutiva.

"Me amenazaron para que no vaya a los medios de comunicación y son los únicos por los que puedo hacer escuchar la situación que estoy viviendo. En el Tribunal de Sentencia me han dicho. Ha sido manipulado por el Tribunal y he visto muchas cosas irregulares", develó.