Mejía reveló que Gorosito lo llamó cuando la víctima estaba en la clínica: "le dije la mataste"

Santa Cruz - Bolivia

La justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Palmasola a Álvaro Mejía, segundo implicado en el feminicidio de Mery Laura quien falleció el pasado 18 de agosto tras ser estrangulada en un local nocturno de la capital cruceña.

En su declaración informativa, Mejía dijo que Daniel Gorosito llegó al local nocturno a las 01:00 de la madrugada y tras algunos minutos pidió un ambiente privado al que ingresó junto a la víctima.

Declaró además, que al promediar las 06:30 de la mañana, el encargado del lugar lo llamó para que revise el ambiente en el que estuvo el acusado y la víctima; cuando ingresó vio a la joven madre desvanecida.

"La veo a la chica echada en el sofá votando como una espuma y le doy primeros auxilios porque trabajé dos años en una clínica", reveló.

Mejía además confesó que Gorosito lo llamó cuando estaba en la clínica para preguntarle que había sucedido con la joven. "Me dijo que pasó compadre, ¿Cómo está la chica? le dije la mataste y le pedí que no me escriba más".

Agregó que conocía al principal acusado porque era su compañero de colegio y que esa noche lo vio después de 6 meses.