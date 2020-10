MENSAJE: J Balvin bajó del pedestal a Maluma por egocéntrico

Cargando...

Colombia

Hace dos días el intérprete de ‘Hawái’ publicó una galería de fotos Instagram y agregó como post: “El favorito de tu novia”, e hizo alarde así de sus atributos, mismos que lo llevaron a Hollywood a actuar junto a Jennifer Lopez y Owen Wilson en ‘Marry Me’. Para muchos Estos pasos agigantados del cantante le han subido los humos y creen que podría estar olvidando de donde viene y a quien se debe.

Pese a la afirmación de "Papi Juancho", su colega J Balvin quiso dejarle claro que podría gustarle a muchas mujeres, pero a su novia Valentina Ferrer no, así que le comentó: “No, papito, por acá no”, y agregó varios emojis de carcajadas.

Maluma, que cometió un error en la letra de su reciente sencillo, se burló de la reacción de su coterráneo y varios seguidores aprovecharon para interferir en su interacción y gozar con el jocoso momento; sin duda alguna J Balvin lo bajó del pedestal en tono de broma, pero también dio hincapié a que muchos lo siguieran y terminaran también bajándole los humos.

La publicación consta de 3 imágenes, en las que la cabeza de la fundación ‘El arte de los sueños’ posó sentado, con una camiseta negra y jugó con los ángulos de su rostro. Aquí, la galería que compartió el cantante, que hace algunos días se hizo tatuaje en honor a Medellín

Aquí, el intercambio de mensajes que tuvieron los cantantes, a los que se les sumaron algunos fanáticos: