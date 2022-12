Mercado: "Decirles a mis coterráneos cruceños que la violencia no es el camino"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, expresó su rechazo a los hechos de violencia que se vienen registrando en el departamento de Santa Cruz y calificó como "aberración" a los intentos de toma de las instituciones públicas.

"Deploramos la violencia brutal que se vio ayer (viernes). Ese intento de tomar el Comando Departamental de la Policía me parece una aberración y los daños que se han ocasionado", dijo Mercado.

Expresó su preocupación por los ataques en contra de periodistas que cubren las protestas en Santa Cruz y pidió respetar la libertad de prensa, "para que se pueda informar a la población".

Mercado pidió a los cruceños evitar la violencia y seguir la lucha en apoyo al gobernador cruceño por la vía legal. "Quiero decirles a mis coterráneos cruceños que la violencia no es el camino. Tampoco tomando instituciones ni acosando autoridades y atentando contra sus bienes inmuebles", añadió.

"No puede ser que porque se detuvo a una persona se pretenda incendiar y paralizar el departamento. Santa Cruz tiene que seguir adelante (...) El señor Luis Fernando Camacho no fue aprehendido por ser gobernador u opositor; si no por el proceso que tenía hace tres años". dijo. "Pido que no se incurra más en violencia y dejar que la justicia haga su trabajo"

Además defendió el accionar de la policía ya que "solo se estaba defendiendo" y considera que los efectivos actuaron con "mesura" al no utilizar armas de fuego y solo elementos antimotines.