Ministerio de Economía ya no podrá pagar planillas

Cochabamba, Bolivia

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de una nota, comunicó que no desembolsarán más recursos económicos para la ejecución del Tren Metropolitano, hasta que consigan créditos externos.

La Asociación Accidental Tunari, conformada por Joca, de España y Molinari, de Suiza, adelantó que de momento no paralizarán las obras, pero manifestaron su preocupación por el tiempo que podría demorar esas gestiones.

En tanto, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y el Comité Cívico rechazaron, por separado, el comunicado del Ministerio de Economía y exigieron el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado con el consorcio para evitar que el proyecto sea paralizado.

El representante legal de la Asociación Accidental Tunari y director general del proyecto del Tren Metropolitano, Paulo Ponzetta, informó que el Estado atendió el pago de la planilla de avance de obra No. 25, el 10 de agosto, y que ese desembolso sería el último debido a que el Tesoro General de la Nación (TGN) no podrá solventar por las condiciones de baja liquidez y considerando la situación de emergencia sanitaria nacional por la COVID-19. Por ello, se gestionará las planillas restantes con créditos externos.

Apuntó que tienen llenadas las planillas 26 y 27, equivalentes a poco más de 300 millones de bolivianos, y la 28 está en avance. Ponzetta dijo que calculaban que la 26 sea pagada este mes, pero ahora desconocen en qué tiempo se podrá regularizar los pagos.

“Nos preocupa porque no sabemos cuánto demorará el financiamiento externo. No solo afecta a la empresa, sino a los suministradores y contratistas que esperan que les paguemos tan pronto recibamos la planilla. Es una situación difícil y no queremos paralizar el avance de la obra, y tenemos que analizar entre las dos empresas para dar continuidad y buscar una solución. Confiamos en que se consiga (los recursos) lo antes posible y les estamos ayudando a tener el financiamiento”, señaló Ponzetta.