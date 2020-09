Ministro Arias niega red de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas

La Paz, Bolivia

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, desestimó que existiera una red de corrupción en esa cartera de Estado, después de que el jefe de la Unidad de Transparencia la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Terán, hiciera la acusación.

"En estas cosas yo sí doy la cara, yo he venido a servir, a trabajar (...) ustedes me creen capaz que después de años de lucha democrática y años de trabajar ¿me voy a manchar y montar una red corrupción? En este Ministerio no tenemos montada una red de corrupción. No voy a polemizar con un señor que lanza acusaciones sin ton ni son", apuntó Arias.