Ministro de Gobierno niega alguna operación irregular en el aeropuerto de Chimoré

La Paz-Bolivia

Este martes Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, dio a conocer que, tras una revisión de informes y otros elementos, se determinó que no existió ninguna operación irregular en el aeropuerto internacional de Chimoré el pasado 10 de marzo. Indicó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no comprobó ningún vuelo, aterrizaje o despegue fuera de norma.

“Para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no ha existido ningún vuelo irregular. Correspondientemente, la dirección de Aasana nos ha pasado los planes de vuelo y ha solicitado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que realice las medidas previas para ver si no transportan sustancias controladas estas avionetas, se han desplazado efectivos de la FELCN y hemos demostrado con informes, con imágenes que no existía ningún vuelo irregular en el trópico cochabambino”, afirmó el ministro de salud.