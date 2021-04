Ministro de Salud denuncia escasez de vacuna porque 10 países acaparan el 80% de las dosis

Cargando...

La Paz, Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, denunció una escasez en la dotación de las vacunas contra el Covid-19 y apuntó a que 10 países acaparan más del 80% de la demanda global de las dosis que se fabrican en diferentes países.

De acuerdo a la autoridad, el nombre de los países no fue revelado, según lo comentado por el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Club.

"Debemos denunciar al mundo el genocidio disimulado que impone sobre nuestros pueblos el capitalismo iracundo. Yo me pregunto, ¿Cómo es posible que menos 10 países desarrollados hayan acumulado más del 80% de las vacunas? Este es el mayor examen moral que la humanidad está rindiendo y nos estamos aplazando. Es una estupidez, con las disculpas del caso, hacer esfuerzos aislados cómo países y no como humanidad”, afirmó Auza.

La autoridad llamó a los Servicios Departamental de Salud (Sedes) hacer uso de las 244.429 dosis que todavía no se inocularon en el país debido a la "crisis de egoísmo" que se presenta a escala global y que la falta de arribo de nuevas dosis no puede ser atribuida al Gobierno nacional.

Auza llamó a los ministros de salud a la región a que se denuncia lo que denominó como “crisis de egoísmo”, respecto a las vacunas.

"En vez de decir que no tenemos la cantidad de vacunas suficientes hacemos un llamado a que usemos las vacunas que tenemos. Acá se trata de identificar al verdadero enemigo, que no está en la oposición ni en el oficialismo. El enemigo que tenemos es el Covid-19. Hago un llamado a la unidad del pueblo para denunciar ante el mundo que los países sudamericanos no podemos ser víctimas de este intento de genocidio", aseveró el titular en Salud.

Alertó que, de no vacunarse a todo el mundo, se está permitiendo que el virus se propague y mute. Pidió que las capacidades científicas favorezcan a todos y no solamente a aquellos países que ostentan poder económico.

Jeyson Auza lamentó que incluso teniendo Bolivia contratos firmados para las vacunas, al parecer tienen ventaja los países poderosos.

“Nosotros hemos suscrito convenios, los hemos firmado, pero parece que nuestros dólares no sirven en relación a los dólares de otros países poderosos”, dijo de manera irónica.

En tanto, la autoridad reconoció que la cantidad de dosis disponibles no es suficiente, pero precisó que no se puede esperar la llegada de más vacunas pensando en solo trabajar con la vacunación masiva.