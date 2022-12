“Mis hijos están muy tristes”, dijo el esposo de Heidi Oblitas mujer que está desaparecida

La Paz

Don Omar Huarari, es el esposo de la mujer que se encuentra desaparecida hace 17 días, afirma que junto a sus hijos extremaron esfuerzos para buscar a Heidi, ya que los niños se encuentran afligidos, pide a la población ayudar a dar con su paradero.

“Mis hijos y yo, estamos muy acongojados por esta situación que nos pasó, porque ya son 17 días, son demasiados días, pido a la población que me ayuden a encontrarla, más que todo en la ciudad de Oruro, pido que me colaboren con cámaras”, manifestó Huarari.

La mujer desaparecida es madre de seis hijos, viajó de El Alto a Oruro para comercializar su mercadería y nunca más retornó. Los niños lloran su ausencia, piden a la población ayuda para encontrarla.

“Si me está viendo Heidi Roxana, solamente le pido que vuelva no habrá ningún problema, las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy tranquila, digo la verdad simplemente eso”, aseveró el esposo de Heidi.