Mujer de 46 años muere en disputa familiar por terrenos en Colcapirhua

Colcapirhua, Cochabamba, Bolivia

La disputa por terrenos al interior de una familia derivó en la muerte de una mujer de 46 años, identificada como Julia Rocha, que dejó a un adolescente de 15 años en la orfandad.

Según el padre y hermanos de la víctima, su tío y primos "le habrían matado a golpes". El hecho se dio mientras los familiares discutían por la apertura de un camino en el terreno de su propiedad y el paso de maquinaria pesada.

El padre de Julia contó que solo por dar paso a la maquinaria de la Alcaldía, su hermano menor apareció junto a un grupo de personas. "Es mi hermano, no me avisó nada. ¿Cómo va a hacer eso?", se preguntó.

"El problema habría sido por dejar pasar la maquinaría de la Alcaldía para abrir camino (por el lugar donde se encuentra el terreno de la familia), no se puede pasar por el otro lado porque es rocoso. Entonces, estaba pasando por aquí, han querido trancar el paso y por eso le mataron a mi hermana. Fue mi tío mismo. Directo le he visto muerta y tapada con camas", contó el hermano de la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigación Forense (IDIF) para realizarle la autopsia correspondiente. La familia esperaba los resultados, mientras los acusados fueron aprehendidos y llevados a la Fiscalía para dar declaraciones. Ellos esperan su audiencia.

Según Rocha, la pelea surgió por la ruta que tendría la nueva vía que estaba siendo habilitada en ese momento. "Sí, estaba sacando material, pero son mis propiedades, no de ellos", agregó.

La familia de la víctima adelantó que verá la forma legal de desalojar a los primos que permanecen en el lugar. "Siempre andan en grupo, tomando, vienen a desafiar. Yo siempre les decía cuándo me van a devolver porque también me deben dinero. Se le ha pedido de buena manera y nada", reveló Irma.

El abogado de la familia de Julia dijo que esperarán los resultado de la autopsia. Señaló que el caso fue abierto como homicidio, pero que, como parte denunciante, seguirán el caso como asesinato.

Por su parte, los acusados negaron ser los responsables del crimen y señalaron que ellos son víctimas de avasallamiento de tierras de parte de sus familiares.

"Es problemas de límites. Ellos, a toda costa, quieren abrir camino en mi propiedad, es mía, yo me he comprado de mi hermano. No le he matado. Ella se cayó", dijo el tío de la víctima.