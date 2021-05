Mujer falleció en un taxi y otra se puso de rodillas pidiendo atención para su esposo

Cochabamba, Bolivia

El viernes 28 de mayo, inicio de la cuarentena rígida para tratar de detener el incremento de contagios de covid en el departamento y en puertas del Hospital del Norte se registró la muerte de una mujer, que fallecía con covid en un taxi.

El cuerpo permaneció por tres horas en el lugar, lamentablemente no pudo llegar a tiempo. Retiraron el cadáver en medio de medidas de bioseguridad. Familiares la llevaron días antes, pero lamentablemente no había espacio.

“No pueden jugar con la vida de las personas, está a punto de morir y no la atienden (…) No puede respirar, ayuda”, con desesperación e impotencia hablaban los familiares de la mujer que falleció en un taxi.

En el mismo lugar otra mujer imploraba de rodillas un espacio de internación para su marido. “Por favor, por favor atención, mi esposo ya no puede respirar”. Es más de una semana que buscan atención médica.

“Tres días estoy viniendo, ya no soporto, ya no tengo aire”, indicaba Juan Carlos, paciente Covid-19. Lamentablemente no pudo ser internado por la falta de espacio, fue a buscar espacio en otro nosocomio.