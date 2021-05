Mujer fingió su muerte con ataúd y velorio para saber cómo sería su funeral

Cargando...

Atónitos dejó Mayra Alonzo, una mujer de 59 años que fingió su muerte, a familiares, amigos y ciudadanos de la provincia de Santiago, en República Dominicana , que vieron cómo ella organizó su propio funeral y los invitó solo con el fin de saber cómo sería su último adiós. Así, tal cual.

Ella vestía un traje blanco, una corona de flores en la cabeza y, para que el funeral pareciera más real, puso algodones en sus fosas nasales.

Fue bajada del ataúd en el que ella quería ser velada y puesta en la entrada de su casa, donde sus vecinos departían con comida y licor.

“Me siento feliz porque yo quería compartir con toda mi gente, ese era mi mayor deseo, porque este COVID , hay que darle gracias a Dios que nos dejó viva y si nos dejó viva hay que compartir”, dijo Mayra Alonzo ante las cámaras, mientras sus seres queridos la abrazaban.

El falso sepelio de Mayra, protagonista de esta curiosa historia , contó con falsos lamentos de quienes sabían que todo era fingido.

“Si me muero mañana no quiero que me hagan nada, porque me voy pa’l cielo en vivo”, indicó.

“Gracias a mi gente, hace año y medio quería celebrar y muerte y se me dio cómo es”, agregó, luciendo una extensa sonrisa.

Mayra Alonzo, según Telemundo, pasó una hora metida en el cajón y gastó unos 1.000 dólares, cerca de 3,7 millones de pesos colombianos.