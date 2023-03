Mujer fue atropellada, intentaba evadir la marcha en el centro de La Paz

La Paz

El accidente de tránsito se suscitó este viernes por la tarde en inmediaciones de la Plaza del Estudiante, producto del mismo una mujer de 27 años resultó herida.

Un taxi que transitaba por el lugar, al intentar esquivar a la marcha protagonizada por el Magisterio Urbano, atropelló a una mujer dejándola herida.

Por su parte, el chofer involucrado en el hecho afirmó que fue la mujer que cruzó sin fijarse que su vehículo transitaba por el lugar.

“Yo no la atropellé, ella se metió delante de mí auto por cruzar la calle, hay cámaras que vean yo no me estoy escapando”, manifestó el chofer del vehículo.