Mujer termina con 40 puntos en un brazo tras ser agredida por su expareja

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer de 26 años sufrió una grave herida en el brazo tras ser apuñalada por su expareja, quien se dio a la fuga. Ella teme por su vida y las de sus hijas de 3 y 12 años.

El hecho habría ocurrido la madrugada de este martes en la zona de Los Pocitos.

"Él siempre me llamaba y decia que quería verme, pero yo ya no quería nada con él (...) Me decía que si no lo veía se iba entrar a mi casa", relató la víctima bastante aflijida desde el centro médico al que fue trasladada para que curen sus heridas.

La víctima tiene una herida con 40 puntos en el brazo. Pide a la Policía investigar el hecho y dar con el paradero de su agresor.