Murillo: "En los primero 15 días de septiembre la Felcn incautó 1.197 kilos de cocaína"

Cargando...

En horas de la mañana, en el municipio de Chimoré (Cochabamba) el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que en el transcurso desde el 1 hasta el 15 de septiembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en distintos operativos ejecutados en la última quincena, incautó 1.197 kilos de cocaína.



"Esta primera quincena de septiembre ha sido muy exitosa en la lucha contra las drogas (...), hemos logrado incautar 1.197 kilos de cocaína, (es decir) 1.024 kilos de cocaína base y 173 de clorhidrato de cocaína", detalló la autoridad.



Asimismo, precisó que se logró secuestrar más de 43 toneladas de marihuana, 7 mil kilos de sustancias químicas sólidas, 38 mil kilos de hoja de coca, 27 vehículos, 5 avionetas, 5 inmuebles y dinero en efectivo ($us 1.100 y Bs 1.550).



Además, se destruyeron 74 fábricas de cocaína. "Y algo muy importante, (a diferencia de lo que ocurría antes, cuando) no había presos, ahora hay 116 aprehendidos", remarcó Murillo.



En total, se calcula que se generó una afectación al narcotráfico de más de $us 6.2 millones.

- El 8 de septiembre, en el Sindicato 25 de Abril de la central Bulo Bulo, provincia Carrasco de Cochabamba, se destruyó dos fábricas de producción de cocaína y se secuestró 85 paquetes de droga (más 84 kilos).- El 9 de septiembre, en la carretera San Carlos-Buena Vista, en Santa Cruz, se interceptó una vagoneta con 56 paquetes de cocaína (más de 57 kilos) y se aprehendió a una persona, además, el vehículo quedó secuestrado.- El 9 de septiembre, en Suticollo, Cochabamba, se retuvo un camión que trasladaba 118 paquetes tipo ladrillo de cocaína (más 125 kilos) hábilmente camuflado en su tanque de gasolina.- El 10 de septiembre, en la carretera Florida- Ivirgarzama, se detectó que dos vehículos transitaban de manera sospechosa y que luego intentaron fugarse al ver a policías, pero uno de ellos se encunetó y esa situación permitió secuestrar 176 paquetes de droga (179 kilos). Los vehículos también quedaron secuestrados y se detuvo a tres personas.- El 13 de septiembre, en la localidad de Palos Blancos, en La Paz, se descubrió plantaciones de marihuana en 28.800 metros cuadrados de superficie, con una densidad de siembra de dos plantas por metro cuadrado, y en el lugar se destruyó más 43 toneladas de ese producto y se aprehendió a tres personas.- El 12 de septiembre, en la localidad Orinoca, Oruro, también dos vehículos circulaban de manera sospechosa y en la intervención se encontró 70 paquetes de cocaína (más 71 kilos) y se aprehendió a dos personas, además, los motorizados quedaron incautados.