Murillo no descarta expropiación de hospitales y cementerios privados

Cochabamba, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la expropiación o intervención de los hospitales privados Udabol de Santa Cruz y Univalle de Cochabamba, debido al colapso en las cajas nacionales, señaló que de igual manera analizan intervenir cementerios privados.

Los hospitales que sean intervenidos, se convertirán en “Centros Covid”, también señaló que el Gobierno no descarta realizar la misma medida con los cementerios privados, en caso de que los camposantos públicos colapsen.

Sobre el Cementerio General de Cochabamba, indicó que el mismo podría colapsar en los siguientes días por lo que no se descarta llegar a acuerdos con cementerios privados.

“Estamos a punto de colapsar; en una semana, si no me equivoco, podríamos colapsar el Cementerio General. En caso de que lleguemos a colapsar, vamos a intervenir cementerios privados; nosotros no vamos a permitir que nuestra gente no tenga dónde estar enterrada”, afirmó