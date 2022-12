Niña atacada por perros 'bóxer' fue sometida a una cirugía

Cochabamba, Bolivia

Este domingo 25 de diciembre una niña de ocho años fue atacada por dos perros de raza bóxer, sufrió graves heridas en el hombro y brazo derecho, la víctima fue trasladada al Hospital Harry Williams y sometida a una cirugía reconstructiva. El hecho se registró en la OTB "Lomas de Santa Bárbara", zona sur de la ciudad.

Los padres de la menor denuncian que la dueña de los canes se rehúsa a pagar los gastos médicos. "Ya fui a la Fiscalía, mañana les citará, nos dijo. Yo no firmé, ustedes pagarán, no pagaré los gastos", nos dijo la propietaria de los perros, contó el padre la pequeña de 8 años.

Su familia es de escasos recursos económicos y denuncia que los dueños de los canes rehúsan pagar la cuenta superior a los Bs. 6.000, piden ayuda a la población pueden comunicarse al celular 727-83926.

"Ya tenemos abogados nos dijo, nosotros no vamos a pagar. No preguntó nada, no quiere asumir los gastos, sus perros han sido quienes atacaron a mi hija", contó en medio de lágrimas la madre de la niña.