"¡Roba perros! Devuélveme a Porky": No aceptaron la denuncia en la Policía, porque no hay cárcel para el robo de canes

Cochabamba, Bolivia

El secuestro y el robo de perros es inquietante tanto para los dueños como para la mascota. Y desafortunadamente cada vez son más los casos de canes que desaparecen. En este caso cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven se hizo pasar por el dueño de un perro que estaba desaparecido, el mismo que responde al nombre de 'Porky'.

Soledad Terrazas es la legítima dueña del bulldog inglés, llegó hasta instalaciones de la Red Uno para contar el predicamento que atraviesa su familia, contó que el can es el compañero de su hijo, quien sufre cruelmente por su ausencia. Además Porky tendría problemas de salud, sufre ataques de taquicardia y no puede ser usado para la reproducción de su raza, es estéril de nacimiento.

"No quisieron aceptar la denuncia en la Policía, me indicaron que el robo de canes no es un delito establecido. Yo pido al joven que me devuelva a mi mascota, que se ponga la mano al corazón. Cuando me lo regrese no presentaré más denuncias, nada. No permitiré que me quieran estafar o chantajeen (...) Porky no es un objeto", declaró Soledad. "Ahora si lo quieres usar para la reproducción, estas perdiendo el tiempo, mi perro es estéril, no puede tener crías", aseveró.