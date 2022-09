"Algo raro pasó": Presuntos ladrones estaban en un trufi de la avenida Aroma y San Martín, lo denunció en Tik Tok

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un joven tiktoker, Giovanni Céspedes, se volvió viral la semana pasada tras denunciar a través de la plataforma china que presuntos delincuentes estaban a bordo de un minibús de transporte público, lo hizo mediante una transmisión en vivo, las víctimas serían personas que tratan de transportarse a altas horas de la noche.

Las imágenes se registraron durante la madrugada, en la intersección de la avenida Aroma y San Martín. Giovanni subió al minibús donde ya estaban dos personas, poco después ingresan otros dos sujetos, que serían delincuentes, cuando el vehículo está a punto de partir, los primeros pasajeros se percataron que algo raro pasaba, entonces decidieron bajar y el joven hace lo mismo, aunque intentaron cerrarle rápido la puerta.

Había dos hombres que estaban esperando que se llenara el motorizado, el tiktoker notó comportamientos extraños y por sugerencia de sus seguidores decidió bajarse. "Vi que el trufi no tenía placas, lo que me pareció muy extraño", contó. Cuando se le consultó si había guardias o uniformados, contestó "no hay nadie a esa hora".

Cargando...

"Yo noté algo raro, pero no podría afirmarlo, parecía un tipo de torito (...) Cuando la pareja se bajó, yo enseguida me bajé, trataron de cerrar la puerta", contó Giovanni.

El joven tiktoker contó que el conductor del trufi se comunicó por medio de redes sociales con su persona y le indicó que su vehículo tiene el número de las placas en los laterales. "El chofer se contactó conmigo, y me dijo que tenía los números en los laterales. Él me aseguró que eran dos ladrones, que incluso él mismo estaba con temor", dijo a la Red Uno.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) anunció operativos de control a vehículos de transporte público tras la denuncia realizada por el usuario de TikTok. Buscan identificar a los delincuentes que estarían en vehìculos de transporte público para asaltar a pasajeros.