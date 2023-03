"Ninguna víctima la reconoció": Detención domiciliaria para excandidata a Miss Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

La tarde de este viernes, se realizó la audiencia de medidas cautelares de los dos hombres y una mujer acusados de ser "autoladrones", tras ser detenidos en el vehículo captado por cámaras en un intento de atraco a mano armada.

Al finalizar la sesión, se determinó detención domiciliaria para Erika Soto, excandidata a Miss Cochabamba, debido a que, según su defensa, ninguna de las dos víctimas presentes la identificó. A su vez, los dos hombres fueron enviados con detención preventiva en la cárcel de El Abra.

Asimismo, se le dio una fianza de 10 mil, arraigo a nivel nacional y la prohibición de acercarse a los otros dos implicados, uno de los cuales es su pareja sentimental.

"Es lo correcto", afirmó Eduardo Mérida, abogado de Soto, y aclaró que la audiencia se refirió específicamente a los hechos del día 15 de marzo, en dos atracos y robo de celulares.

"Ella no ha tenido participación. Hubo dos víctimas, que estaban con la Defensoría, no la reconocieron como partícipe. No se identifica la presencia de una mujer, ni en los videos. Lo que se indicó es que la recogieron después", agregó Mérida.