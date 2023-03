"Un saludo a todos, vamos a demostrar nuestra inocencia", dijo la excandidata a Miss Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

La excandidata al certamen de belleza Miss Cochabamba, Erika S. estaría implicada en los atracos registrados el pasado miércoles 15 marzo. La defensa legal de la modelo, Eduardo Mérida, confirmó que estaba con los acusados de atraco cuando fueron aprehendidos por el personal del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP).

El jurista ha remarcado en varias ocasiones que la joven no fue identificada por las víctimas, eso confirmaría que no estuvo presente al momento de los atracos. Puntualizó que el motorizado en el que se trasladaba su pareja Cristhian D.M. era de los padres de Erika, de acuerdo a su declaración se lo daba para que la llevara a su gimnasio, clases de modelaje y otras actividades.

Cuando salía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), luego de emitir su declaración, aseguró a los medios de prensa que es inocente y lo demostrará.

Erika S., Cristhian D.M.y Hazel Carlos E.R.G., serán puestos ante un juez cautelar, al momento se encuentran en calidad de aprehendidos, en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Un video de Erika se compartió en redes sociales, en el que le realizaban una entrevista, luego del certamen de belleza donde participó.

“Muy pronto van a saber noticias de mí, porque me lo merezco”, indicaba durante la entrevista compartida en la plataforma china de Tik Tok. “Me voy a dedicar a lo que más me gusta, a administrar mi empresa y bueno, de aquí, grandes cosas siempre se van a venir porque a mí se me ha cerrado una puerta, pero se me han abierto cien más”, aseveró hace una semana.