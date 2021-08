Niño de 6 años atacado por un perro requiere una cirugía reconstructiva

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Anoche un niño de 6 años fue mordido por un perro, el hecho ocurrió en El Paso, municipio de Quillacollo, dos centros de salud se negaron a brindarle atención, fue trasladado por la Red Uno hasta el Hospital del Niño, el menor necesita una cirugía reconstructiva.

“Ha sido atacado por un perro, lo soltaron de su casa y está grave mi hijito, estaba desesperado no sabía qué hacer. Le he llevado a dos clínicas en Quillacollo, pero no me quisieron atender porque no tengo dinero”, contó el afligido padre.

Pidió ayuda a la población para poder pagar los gastos médicos del menor, indicó que la dueña del can agresor no quiere hacerse cargo. “Me dijo demándame si quieres, no voy a pagar nada”, contó.

El pequeño recibe un suero antirrábico, está bajo observación, en los próximos días será sometido a una cirugía reconstructiva en el labio superior.

Cargando...

“Cuando las heridas son desgarrantes se debe internar, porque las personas que sufrieron una mordedura deben recibir un tratamiento, para evitar que el paciente tenga rabia. En el caso del menor se debe reparar todo el labio superior”, señaló el Director del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, Vladimir Rojas.

El pequeño continuará internado, en los próximos días será intervenido quirúrgicamente.