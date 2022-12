"¡No era un Mar!" La Avenida Panamericana se convirtió en un río por las lluvias

Cochabamba, Bolivia

Una lluvia persistente se registró desde primeras horas de este miércoles 7 de diciembre, las calles del sur de la ciudad quedaron anegadas, imposibilitando la circulación de los motorizados. Un minibús de transporte público quedó varado en plena avenida Panamericana, cerca al Puente de la Tamborada.

El motorizado terminó estancado en lo que parecía un río turbulento, los pasajeros del motorizado de la línea 111 'Pucara', tuvieron que bajar a la jardinera central. Los vecinos que tienen sus casas sobre la avenida, han pedido que los vehículos dejen de circular, porque provocan que las aguas ingresen a sus domicilios.

"No me fije muy bien que el agua estaba tan alta, trataba de circular poco a poco, pero de repente se apagó el motor, ha sido por las olas de agua que otros autos hicieron llegar. Tuve que pedir a los pasajeros que se bajen, ahora tengo que esperar que me remolquen", contó el chofer.