No habrá cobro en parqueos tarifados de Cochabamba durante tres semanas

Cochabamba, Bolivia

Desde la Alcaldía, se informó que no habrá cobro del parqueo tarifado durante tres semanas en la ciudad de Cochabamba, debido a la falta de boleteros. En ese sentido, la población puede parquear sus motorizados, en los lugares autorizados.

La ausencia de boleteros se debe a los problemas que surgieron con las microempresas que brindaban este servicio. Entonces, se dispuso personal del municipio para realizar ese trabajo.

Los conductores se quejan porque esperan por varios minutos a los boleteros, situación que se registra desde hace un par de semanas. Muchos señalan que dejan sus vehículos con temor a ser engrampados o remolcados con grúa.

"Tienen que tener un poquito de paciencia hasta que aparezca el responsable asignado a esa área. El personal es escasísimo porque son administrativos de la Alcaldía. Sino está engrampado y desea retirarse, tendrá que hacerlo, sin efectuar el pago correspondiente. Hay el temor de que si no hay los cobradores, al dejar el auto podría aparecer engrapado, es cierto, pero será mejor que no estacionen donde no está permitido", indicó el secretario general de la Alcaldía, Henry Rico.