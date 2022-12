No hay rastros de Tito a 9 días de su desaparición, BoA ofrece recompensa por el gatito

Tarija, Bolivia

Sin rastros de ‘Tito’ a nueve días de su desaparición y tras una intensa búsqueda del gatito extraviado por Boliviana de Aviación (BoA), la aerolínea estatal publicó este sábado, 17 de diciembre, un afiche sus redes sociales, en donde ofrece una recompensa a la persona que encuentre al gatito.

“Es machito, castrado, de color blanco y plomo. Se perdió en el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de Tarija, se dará recompensa de 500 dólares a la persona que logre encontrarlo”, señala el arte posteado por BoA, que además cita el número de celular 615-0998, perteneciente a la dueña del felino, Andrea Iturre.

“Hablé con gerencia de BOA y solicité un monto para que se hagan responsable del pago de la recompensa y me respondieron que se harán cargo de los 500 dólares para la persona que encuentre a Tito”, afirmó Iturre. “Hoy hemos hecho un recorrido con los canes por el barrio (en Tarija), pero no tenemos ninguna pista. Ahora me voy a enfocar en el pegado de los afiches de la recompensa y me colaborarán unos voluntarios”, agregó.