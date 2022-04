"No me doblegarán, ¡Viva Bolivia!", manifestó Pumari tras conocer la ampliación a su detención

Potosí

La justicia determinó ampliar por tres meses más la detención preventiva del exlíder cívico potosinista Marco Antonio Pumari, acusado por obstaculización del proceso electoral de 2019.

“No me van a doblegar estoy firme, pero esta vez ya no me voy a callar, es hora ya de levantarse, es hora de decir ¡basta a tanto atropello!”, manifestó Pumari tras salir de la audiencia.