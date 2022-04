Un aprehendido por el asesinato de José Mercado; su familia pide justicia

La Paz

El padre de José Mercado, pidió en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, justicia para su hijo, quien según señaló él fue asesinado, el pasado 16 de enero de 2022, en inmediaciones de la calle Virrey Toledo, esquina Quintanilla Suazo de la zona Villa Victoria de La Paz.

Según refiere, la policía realizó el levantamiento legal del cadáver y en el reporte establecieron que su hijo murió por un accidente letal, referido a una caída en la acera. Sin embargo, a días de su entierro vecinos y testigos del hecho le habrían manifestado que su hijo fue asesinado, la información fue corroborada a través de la revisión de cámaras de seguridad, donde se evidencia la agresión contra el fallecido.

“Hacen el levantamiento del cadáver, examinan sus cosas todo estaba ahí, no le habían robado absolutamente nada y determinan que la muerte fue por accidente, por un golpe contundente en la acera, de la cabeza y parte de la cara. A los 8 días de la misa, los vecinos me dicen eso no fue accidente, a su hijo lo mataron, lo asesinaron, entonces hicimos seguimiento y recabamos imágenes donde se ve que lo estaban persiguiendo a mi hijo”, aseveró el padre de la víctima.