“No nos detendrán”: Luis Arce refuerza su apuesta por la industrialización

Durante la Sesión de Honor por el Bicentenario, el presidente de Bolivia, Luis Arce, reafirmó con firmeza su compromiso con la industrialización del país. Con un tono desafiante, Arce aseguró que, pese a los intentos de desestabilización, su gobierno continuará avanzando en la transformación de los recursos naturales bolivianos.

“Algunos no quieren que sigamos industrializando Bolivia, pero no nos vamos a detener”, sostuvo el mandatario. Arce destacó que la política de industrialización es un eje estratégico para generar empleo, valor agregado y soberanía económica. “Ya no vamos a exportar solo materia prima”, agregó.

El presidente también remarcó que la resistencia a este modelo de desarrollo proviene de sectores que históricamente se beneficiaron del extractivismo y que hoy ven amenazados sus intereses.

Este mensaje se enmarca en una serie de discursos con los que el Ejecutivo intenta consolidar apoyo popular frente a tensiones políticas internas, dejando en claro que la industrialización “va porque va”.

