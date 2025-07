Un delincuente asaltó a un adulto mayor de 79 años en la zona de Villa Primero de mayo en la ciudad de Santa Cruz.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando el hombre de 79 años caminaba rumbo a su vivienda. Delincuentes a bordo de un vehículo se aproximaron, uno de ellos bajó del motorizado y empujó a su víctima.

Mientras el vehículo se adelantaba, el delincuente le quitaba el celular al adulto mayor. Sin embargo, no se percató que trabajadores de una empresa corrían a él para defender al anciano.

"No me acuerdo que me decía en ese momento porque me tumbó y no supe como reaccionar", contó la víctima.

El agresor fue detenido por los trabajadores, mientras que sus cómplices escaparon del lugar. La Policía llegó y trasladó al delincuente a celdas policiales.

