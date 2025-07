Un terrible hecho se denunció durante la mañana de este miércoles 23 de julio en la zona de Chinchaya del departamento de La Paz.

Una pareja de esposos encontró algo extraño en el patio trasero de su vivienda, y al acercarse para verificar de que se trataba, se encontraron con un brazo humano y llamaron a la Policía.

La mujer fue quien logró divisar el brazo, entonces gritó para llamar a su esposo y también pidieron ayuda a los vecinos, mientras se esperaba la llegada del personal policial.

“Es mi vecina que, en la mañana, a eso de las 9 vino a golpear mi puerta y me dijo que encontró una mano y me preguntó por mis hijos, y cuando salí a ver era un brazo que no se si está cortado o arrancado, es algo terrible”, relata una de las vecinas.

Vecinos presumen que el brazo fue lanzado a la zona, porque durante la madrugada escucharon ladrar a los perros.

Personal policial y del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento legal del resto humano.

Vecinos denuncian inseguridad, señalan que en el lugar hay poca iluminación y no cuentan con cámaras de seguridad.

