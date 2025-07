Branko: No hay libre importación de combustible por trabas infernales

Branko Marinkovic, candidato a primer senador por Santa Cruz y jefe de campaña de la Alianza Libre, que postula a la presidencia a Jorge 'Tuto' Quiroga, afirmó que la importación de combustibles "no es libre".

"Dicen que liberaron, pero solamente entre el 5 y el 8% de los que pidieron permiso para importar, se les otorgó. Las trabas son infernales, imposibles. Eso lo desburocratiza un decreto. Se tienen que liberar muchas trabas que puso el MAS en los combustibles, la lógica está mal planteada, no sirve. Encarecen todo el producto, han puesto intermediarios", aseveró.

También se refirió a Botrading. "No es subsidio, es corrupción. Lo más peligroso de todo esto es que han hecho un proceso judicial donde pretenden cerrar el caso de Botrading, decir que no hay culpables. En el Ministerio de Transparencia han corrido coimas, entregaron 1 millón de bolivianos en efectivo. Lo vamos a investigar, vamos a pedir información en la Fiscalía paraguaya", explicó.

Por otro lado, comentó parte de las campañas políticas son las 'guerras sucias'. Sin embargo, ellos prefieren quedarse al margen. "Hay una publicación de Bolivia Verifica sobre un site, pero hace unos tres meses, el mismo site golpeaba a Manfred (Reyes Villa) y a 'Tuto'. Entonces, con canales de noticias falsos, se puede esperar cualquier cosa, habrá que ver quién le puso plata y quién no, cuál es la estrategia electoral", comentó

Asimismo, comentó que está "acostumbrado" a la guerra sucia. Al ser consultado sobre el origen de los ataques recientes, señaló que se busca distraer. "Yo siempre voy a mirar hacia la izquierda cuando algo me huele mal, porque lo único que ha hecho es generar falsos liderazgos y políticas dañinas para toda la población. Es normal, nos van a llegar ataques, estoy seguro. Hay gente experta en esto, pero no nos preocupa. Se quiere distraer la opinión", detalló.

Al ser consultado sobre los recursos destinados a la campaña, argumentó que el tema es manejado por la parte económica, y que a él solo le interesa la parte política. "No pregunté sobre el presupuesto, estoy más preocupado de la parte política de la campaña y el control electoral", dijo. Además, comentó que tienen asesores tanto bolivianos como extranjeros, que es un equipo "bastante grande".

Respecto a los cuestionamientos del presidente Luis Arce sobre que los candidatos presidenciales no plantean soluciones a la crisis de combustibles, Marinkovic apuntó que él debería resolverlo, que no tiene propuestas y la situación empeoró. "Nosotros vamos a levantar subsidios, estabilizar la economía, un sinfín de medidas; hay que sacar los combustibles de la ley 1008, liberar la importación y comercialización. A corto plazo lo tiene que solucionar él y no nosotros, que recién asumiremos en noviembre", aseguró.

Agregó que la responsabilidad es del masismo y de Arce, como ministro de Economía del entonces presidente Evo Morales. "Si quiere una propuesta, yo se la mando para que solucione el problema del combustible, pero parece que este señor no se da cuenta que es presidente", añadió.

Plantean un subsidio al transporte público y no a los combustibles porque no se puede "contrabandear" pasajeros. "Vamos a subsidiar el pasaje del transporte público. Tenemos que sacar a Yacimientos (YPFB) de la figura de que sea el importador, comercializador, distribuidor, sino el país no saldrá de la crisis. Lo tenemos claro", dijo.

Explicó que el primer paso es acudir a organismos internacionales para obtener recursos. "Vender un recurso por adelantado hoy en día, es endeudarse, de aquí a algunos años, los precios no serán iguales, es prestarse plata. El tema de los combustibles se soluciona con estabilidad económica, estabilización monetaria, reducción de impuestos. No se sabe cuánto estará el dólar en noviembre, se debe ajustar todo a eso. Se tienen que hacer muchos ajustes, todo eso toma tiempo, un par de años", agregó.

