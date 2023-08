"No quiere acercarse a ningún hombre": Familia de la víctima de violación grupal espera que se cumpla la ley

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A una semana del hecho que conmocionó a Puerto Suárez, donde una joven de 19 años fue víctima de violación grupal y tortura, la familia espera que se cumpla la ley y se dé la máxima sanción a los responsables.

La pasada jornada, la víctima y su familia se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para ser tratada por especialistas

"La niña fue ultrajada. Es muy lamentable lo que ha pasado. Ayer, ellos llegaron (a Santa Cruz) y no pudimos conversar mucho, porque ella no habla, no quiere acercarse a las personas, peor con un hombre. Está con los especialistas, está cuidada. No hay acceso, todavía no se puede hablar con ella", contó el tío de la víctima en entrevista con El Mañanero.

Así, el familiar reiteró el pedido de justicia que hace la familia desde el día que se registró el hecho.

"Que se haga justicia, por favor, señores autoridades, fiscal, juez, policía, las Defensoría, que cumplan con la ley. Esto no puede pasar con una niña, no sé qué podemos hacer; las niñas ya no pueden salir solas a la calle", lamentó.

Asimismo, prevén recibir hoy un informe médico sobre su estado de salud, para saber qué tiene y qué cuidados necesita.

"Ella no acepta acercarse con nadie. Sobre los medicamentos también tenemos que saber", agregó.

Al igual que los padres de la víctima, denunció que reciben amenazas, dirigidas, principalmente a las hermanas de la joven.

"Pido seguridad. Anoche me comentaron que llamaron, están amenazando que si publican y hablan, les va a pasar lo mismo a sus hermanitas, a la familia. Quiero garantías para mi hermana y su familia, mi sobrina y hasta yo mismo. Tenemos miedo que nos pase algo. Yo también tengo hijas mujeres", explicó.

Comentó que la mamá de la víctima está con un tratamiento de salud. Cuando se enteraron de la violación, no sabían qué hacer y el miedo se apoderó de ellos.

"Fueron a las autoridades, pero y eso es lo que más me duele, les dijeron que no, que ella ya tiene 19 años, que no podían hacer nada por ella, que ella primero tiene que recuperarse y denunciar como mayor de edad. Para el pobre no hay justicia. De repente por el otro lado están presionando. Ellos caminaron por todo lado y nadie les dio importancia. Cuando el pueblo se enteró y levantó, recién los policías y las autoridades se preocuparon", detalló.