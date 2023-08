“Me invitó un vaso de agua y me mareé”: Testimonio de joven víctima de violación en Puerto Suárez

Cargando...

Puerto Suárez, Santa Cruz

En un escalofriante caso que ha conmocionado al municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz, una joven de 20 años fue víctima de violación y tortura. La familia de la víctima clama por justicia y denuncia un intento de asesinato, mientras las autoridades han aprehendido al principal sospechoso.

La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de privacidad y protección, relató el horrendo suceso: "Me dijo que vayamos a su casa donde me invitó un vaso de agua, fue ahí que me comencé a sentir mareada y en ese momento me dijo que me acueste en su cuarto. Tras unos minutos, él se acostó sobre mí y me quitó el short, abusando de mí".

Bastante afectada, continuó, "yo le dije que me estaba lastimando y me decía que lo besara. Le pedí que me sacara y me llevara al hospital, pero él no quería. Hasta que me desmayé y recién me llevó al hospital".

La joven desmintió categóricamente las afirmaciones de la familia del agresor, quien intentó difamarla. "La mamá dijo que yo era la novia de su hijo y que me encontraron en la plazuela del barrio, pero no es así porque yo estaba en su casa", agregó la joven afectada, haciendo hincapié en la distorsión de los hechos por parte de la familia del agresor.

Los padres de la víctima, visiblemente consternados, exigen que se haga justicia en este caso y que el principal sospechoso sea trasladado a Puerto Suárez para enfrentar los cargos correspondientes. La comunidad de Puerto Suárez ha mostrado su apoyo a la familia de la joven víctima, organizando protestas pacíficas exigiendo una investigación exhaustiva y un proceso judicial justo.

