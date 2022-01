“No quiero que lo liberen. Me prendió fuego, iba a matarme”, dijo una víctima de violencia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El hecho violento se registró en el municipio de Minero de Santa Cruz, cuando Rodolfo M.R., de 49 años, intentó matar a su expareja Rosmery F.P de 39 años, la madrugada del pasado martes en presencia de sus hijas, de ocho y cuatro años.

“Desde el principio me maltrataba y lo aguantaba por mis hijas, pero vi mi vida en riesgo porque me echó con alcohol y me prendió fuego. Pido que no lo liberen porque iba a matarme y qué iba a ser de mis pequeñas”, declaró Rosmery.

La víctima de violencia doméstica e intento de feminicidio tiene quemaduras de primer grado y múltiples hematomas en todo el cuerpo a consecuencia de la golpiza del padre de sus niñas que la dejó con 30 días de impedimento.

El agresor, con tres antecedentes por violencia familiar y doméstica, fue aprehendido y está siendo procesado por feminicidio en grado de tentativa.

La víctima refirió que se alejó de su pareja hace unos 10 meses porque él era violento, pese a esta situación el hombre continuaba yendo a su vivienda durante las noches o madrugadas, bajo el argumento de ver a sus hijas.

Durante estas visitas agredía a su expareja con golpes y la insultaba, la mujer dijo que también golpeó a su padre, suegro del agresor, y al hijo mayor de ella. Rosmery está decidida a seguir el proceso hasta el final.

Rodolfo siempre prometía cambiar, incluso se ponía de rodillas, le decía que cambiaría, estas promesas las realizaba incluso frente a familiares, sin embargo nada cambiaba, las agresiones continuaban.

Ahora la madre pide que no salga de la cárcel, porque teme por su vida, sus hijas y toda su familia. “No quiero que lo liberen, no aguanto más los maltratos. Me prendió fuego, qué más puede hacerme”, declaró.