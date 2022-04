“Nunca más voy a robar, ya no me pegues”, dijo un súbdito peruano

Cochabamba, Bolivia

Un ladrón fue detenido y golpeado en el mercado “Fidel Araníbar”, el delincuente de nacionalidad peruana fue sorprendido por guardias de seguridad cuando robaba carteras y celulares de transeúntes.

“Ya, ya papi disculpa, no voy a robar más, ya no me pegues. Nunca más volveré aquí, te lo juro”, dice todo esto mientras es golpeado por un guardia.