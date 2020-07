Núñez acusa al MAS de demagogia por intención de duplicar el Bono Salud

Cargando...

La Paz, Bolivia

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, calificó de acción demagógica la postura del MAS sobre el pago del Bono Salud que en un principio la presidenta Jeanie Áñez anunció por un monto de Bs. 500 pero el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, refutará que el pago será de Bs 1.000.

Núñez recordó que los créditos no se destinan sólo para ese tipo de beneficios sociales, sino también para reactivar la economía con otras medidas que requieren inversión.

"Lo que dice el MAS es como siempre demagógico e irresponsable, en su gestión hubo despilfarro de recursos y ahora buscan que la economía boliviana fracase", declaró Núñez, quien retornó a su cargo tras superar Covid-19.

El pasado domingo, la presidenta Jeanine Áñez anunció la creación del nuevo bono de Bs 500 para beneficiar a tres millones de personas y remarcó que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, desbloquea los recursos aprobados por organismos internacionales, esta misma semana se empezará a entregar el beneficio a la población.

El ex mimnistro del MAS, además calculó que para ese beneficio sólo se necesita $us 215 millones y no $us 1.000 millones, como propone el Gobierno Nacional.