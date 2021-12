Ocho años de cárcel para avasallador de tierras en Sivingani

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este martes se realizó una audiencia de juicio oral donde el Ministerio Público presentó pruebas que señalan a Raúl M.G. de 59 años de edad, como el principal autor del delito de Avasallamiento de Tierras del Sindicato Agrario Sivingani "El Rincón" del municipio de Cercado, por lo que el Juzgado de Sentencia Penal Nº 11 de la capital dictó ocho años de prisión a cumplir en el penal de San Sebastián.

Sebastián A.M. de 48 años, Esteban A.M. de 22 años y Juan Carlos A.M. de 24 años, también fueron sentenciados, pero con cuatro años de presidio en el penal de San Antonio, por el delito de complicidad, informó este martes la Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

“En el juicio se presentó el informe policial, acta de inspección ocular, entrevistas testificales de varios afectados, así como la resolución administrativa de dotación de tierras en favor de las víctimas, entre otras pruebas que fueron valoradas por las autoridades judiciales que determinaron sentencia para los autores de los avasallamientos”, dijo Gonzáles.

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Yesith Marin, señaló que el hecho se registró el 13 de agosto de 2017 en el sindicato Agrario Sivingani, ubicado en la zona sud del municipio de Cercado, ese día un grupo de 100 personas a la cabeza de Raúl M.G. y sus familiares intentaron avasallar los predios del Sindicato e ingresaron con palos, machetes y otros objetos, para amedrentar a los comunarios, quienes intentaron defender sus terrenos, producto de los enfrentamientos varias personas resultaron con heridas leves.

La Policía llegó al lugar, pero fueron rebasados por los agresores quienes los superaron en número, después del hecho los comunarios realizaron la denuncia formal del avasallamiento para dar con los responsables del mismo, puesto que la amenaza de tomar sus terrenos persistió por parte de Raúl M.G. y sus familiares.