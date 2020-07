Óscar Reyes de Pasión de Gavilanes usó esteroides para parecer un galán

Cargando...

Para todas las fanáticas de la novela Pasión de Gavilanes, este es un dato que les puede interesar, justo en estos momentos cuando varias revelaciones de los protagonistas de tan famosa novela empiezan a salir a la luz.

‘El Gato’, más conocido como Oscar Reyes en la mencionada novela, contó que tomó asteroides años después del éxito ‘Pasión de Gavilanes’ y fue para cuando hizo parte del elenco de la novela ‘La teacher de inglés’, y no como se anda divulgando que lo hizo durante el rodaje de Pasión de Gavilanes.

“Tenía mucha disciplina, mucho sacrificio y en ese momento me seguía exigiendo porque no estaba a gusto. Sabía que estaba bien pero no como quería”, contó Baptista sobre sus rutinas de ejercicio cuando estaba grabando ‘Pasión de Gavilanes’.

Luego, contó la mala experiencia que vivió cuando decidió tomar esteroides para seguir viéndose como un galán.

“Me puse a meter unas cosas de esteroides, que estaban prohibidos, para ‘La teacher de inglés’ y bajé de peso muy rápido, estaba muy sólido, fino, regio. Estaba, supuestamente, guiado por alguien que tenía conocimiento de esto y cada cuerpo reacciona diferente. Me salieron unas cosas que se llaman ‘piedrillas’, entonces mis tetillas se pusieron como si fueran una piedra y me dolían, me ponía una camisa y me dolían”, contó en ese medio y agregó:

Juan Alfonso ahora está más tranquilo con el tema del ejercicio, porque se cansó de los gimnasios y dedicarle tanto tiempo a los entrenamientos, pero todavía cuida su cuerpo y es vanidoso.

La entrevista que le dio, en tiempo de cuarentena, la hizo mientras estaba en un consultorio médico donde le hacían un tratamiento de suero intravenoso para rejuvenecer la piel.