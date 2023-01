Parada Chapare: Denunció que le desinflaron la llanta de su auto por estacionarse

Cochabamba, Bolivia

Denuncian que miembros del Sindicato "San Miguel" desinflaron la llanta de un vehículo que estaba parqueado en la Parada Chapare. El propietario del motorizado estaba estacionado en la avenida Oquendo y 9 de Abril, en un sector donde se ubican los motorizados que viajan al Trópico de Cochabamba.

En las imágenes que llegaron hasta la Red Uno, se puede observar como la válvula de la llanta es retirada. Desde el sindicato indicaron que el conductor del vehículo particular, estuvo más de media hora en el lugar, poniéndose agresivo cuando se le habría pedido retirarse.

"En primera instancia el señor, al que supuestamente hice con cuchillo. Llamó incluso a tránsito, personal de esta unidad ha verificado que no se usó un cuchillo, sólo se sacó el pico. El señor se ha rehusado a moverse de la parada, se le pidió moverse, para permitir el ingreso de pasajeros. Él alteradamente dijo que no, que no somos dueños, incluso agredió verbalmente a la dueña de casa", dijo en contacto telefónico el chofer del sindicato "San Miguel".